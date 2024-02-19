Заместителя председателя Запорожского облсовета поймали «на горячем»

https://racurs.ua/n192553-zamestitelya-predsedatelya-zaporojskogo-oblsoveta-poymali-na-goryachem.html

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Заступника голови Запорізької облради Куценка викрили «на гарячому».

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НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Куценка, який раніше обіймав посаду прокурора Генеральної прокуратури України часів Віктора Шокіна. Куценко був помічником Шокіна.

Разом з Куценком фігурують його помічник та депутат Запорізької облради. Їх усіх викрили на наданні неправомірної вигоди одному з директорів закладу охорони здоров’я.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу, який мав сприяти перемозі потрібних компаній у медзакупівлях і проводити фінансові операції в інтересах певних установ.