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Заместителя председателя Запорожского облсовета поймали «на горячем»
Заместителя председателя Запорожского облсовета поймали «на горячем»https://racurs.ua/n192553-zamestitelya-predsedatelya-zaporojskogo-oblsoveta-poymali-na-goryachem.htmlРакурс
Заступника голови Запорізької облради Куценка викрили «на гарячому».
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НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Куценка, який раніше обіймав посаду прокурора Генеральної прокуратури України часів Віктора Шокіна. Куценко був помічником Шокіна.
Разом з Куценком фігурують його помічник та депутат Запорізької облради. Їх усіх викрили на наданні неправомірної вигоди одному з директорів закладу охорони здоров’я.
За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу, який мав сприяти перемозі потрібних компаній у медзакупівлях і проводити фінансові операції в інтересах певних установ.
Усіх трьох посадовців затримали одразу після передачі ними всієї суми хабаря. За ч. 4 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) їм загрожує до десяти років ув’язнення.
НАБУ, САП та СБУ не вказали у своїх комунікаціях прізвища посадовця, але, за інформацією місцевих ЗМІ, йдеться саме про Владислава Куценка.
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