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Ракурс
Заместителя председателя Запорожского облсовета поймали «на горячем»

Заместителя председателя Запорожского облсовета поймали «на горячем»

19 фев 2024, 20:15
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Заступника голови Запорізької облради Куценка викрили «на гарячому».


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НАБУ і САП спільно з СБУ викрили «на гарячому» заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Куценка, який раніше обіймав посаду прокурора Генеральної прокуратури України часів Віктора Шокіна. Куценко був помічником Шокіна.

Разом з Куценком фігурують його помічник та депутат Запорізької облради. Їх усіх викрили на наданні неправомірної вигоди одному з директорів закладу охорони здоров’я.

За даними слідства, посадовці намагалися підкупити директора обласного медичного закладу, який мав сприяти перемозі потрібних компаній у медзакупівлях і проводити фінансові операції в інтересах певних установ.

Усіх трьох посадовців затримали одразу після передачі ними всієї суми хабаря. За ч. 4 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) їм загрожує до десяти років ув’язнення.

НАБУ, САП та СБУ не вказали у своїх комунікаціях прізвища посадовця, але, за інформацією місцевих ЗМІ, йдеться саме про Владислава Куценка.

Источник: Ракурс


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