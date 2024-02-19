Армия США выделяет средства в поддержку ВСУ за свой счет - CNN

https://racurs.ua/n192558-armiya-ssha-vydelyaet-sredstva-v-podderjku-vsu-za-svoy-schet-cnn.html

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Армії США прийшло оплатити рахунок на сотню мільйонів доларів на підтримку ЗСУ протягом останніх кількох місяців, оскільки перспективи фінансування України в Конгресі залишаються невизначеними.

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У Пентагоні зауважують, що без схваленого Конгресом бюджету на 2024 рік і без додаткового фінансування України мають близько 3 млрд дол. на оплату оперативних витрат, загальна сума яких становить 5 млрд дол.

Від жовтня армія витратила понад 430 млн дол. на навчання українських військ, транспортування техніки і перекиданням американських військ до Європи. Ці рахунки були оплачені командуванням США в Європі та Африці.

По суті, ми робимо це коштом армійських запасів. Якщо Конгрес не ухвалить законопроєкт про нове фінансування України протягом кількох місяців, нам доведеться ухвалювати важкі рішення і відмовлятися від менш важливих внутрішніх проєктів, — сказав високопоставлений військовий чиновник.

Якщо Конгрес не прийме проект про нове фінансування України протягом декількох місяців, американським військовим доведеться приймати робочі рішення і відображатися від менших важливих проектів — таких, як будівництво казарм або стимулювання закликів на військову службу, кажуть представники Пентагону.