Евросоюз начал военную миссию для защиты судов в Красном море от йеменских хуситов

https://racurs.ua/n192560-evrosouz-nachal-voennuu-missiu-dlya-zaschity-sudov-v-krasnom-more-ot-yemenskih-husitov.html

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Європейський Союз офіційно розпочав військово-морську місію для захисту суден у Червоному морі від єменських хуситів. Це відбувається на тлі нового нападу, який змусив екіпаж одного судна залишити корабель, ще одне судно зазнало пошкоджень.

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У складі місії ЄС постійно перебуватиме щонайменше чотири військові кораблі.

Німеччина відправила до берегів Ємену фрегат «Гессен», на борту якого знаходиться близько 250 солдатів бундесверу.

США вже очолюють власну військово-морську коаліцію в цьому регіоні та раніше завдали ударів у відповідь по об'єктах хуситів у Ємені, до таких дій вдалася і Велика Британія.

Боротьба з хуситами у Червоному морі — найбільша битва ВМС США з часів Другої світової війни, пише Cbsnews.

Протистояння з єменськими силами в Червоному морі вважається найбільшим конфліктом сил США після Другої світової війни, — заявив віце-адмірал Центрального командування ЗС США Купер.

За даними Пентагону, хусити атакували щонайменше 45 кораблів, а ВМС США збили понад 95 дронів і ракет, випущених із Ємену.

У суботу CENTCOM успішно здійснив удари по трьох мобільних протикорабельних крилатих ракетах, одному підводному безпілотнику (UUV) і одному надводному безпілотнику (USV), йдеться у повідомленні центрального командування. Військові зазначають, що це було перше відстежене використання хуситами підводного безпілотника від моменту атак 23 жовтня.

19 лютого хусити заявили про новий удар по торговому судну. Екіпажу Rubymar довелося евакуюватися.

Представник угруповання заявив, що вантажне судно Rubymar під прапором Беліза і з британською реєстрацією ризикує затонути — у нього влучила ракета.

Британське Управління морських торгових операцій повідомило, що неназване судно, яке зазнало пошкоджень від вибуху, було кинуто біля берегів Ємену.

За даними інформаційного сервісу Lloyd’s List Intelligence, у судно влучили дві ракети, воно зазнало серйозних пошкоджень.

Хусити почали атакувати судна у Червоному морі після початку війни Ізраїлю з ХАМАС. Єменське повстанське угруповання хуситів «Ансар Аллах» заявило, що вступило у війну в Газі на боці ХАМАС.

Повстанці стверджують, що їхньою метою є лише судна, що заходять до ізраїльських портів, або судна, власники яких пов’язані з Ізраїлем (хоча хусити вже не раз атакували судна, ніяк не пов’язані з Ізраїлем).