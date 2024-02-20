Канада передаст Украине более 800 беспилотников, способных видеть в тумане

https://racurs.ua/n192563-kanada-peredast-ukraine-bolee-800-bespilotnikov-sposobnyh-videt-v-tumane.html

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Канада передасть Україні понад 800 безпілотників SkyRanger R70 загальною вартістю 70,44 мільйона доларів (95 мільйонів канадських доларів).

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Про це повідомив міністр національної оборони країни Вільям Блер.

Оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які критично важливі для боротьби України, що триває. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, — сказав Блер.

Безпілотники відправлять у рамках пакета допомоги на 595,6 млн дол. Поставки розпочнуться навесні.

За словами Блера, ці дрони — одні з найкращих у світі у своєму класі.

Вони можуть транспортувати різні вантажі вагою до 3,5 кг, в тому числі боєприпаси. Ці дрони допоможуть українцям на передовій швидко, точно й ефективно визначати цілі, — пояснив міністр.

Блер додав, що SkyRanger здатний визначати окремі транспортні засоби й джерела тепла з великої відстані та за поганих погодних умов.