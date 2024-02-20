В МИД напомнили Варшаве, что между Польшей и Украиной граница ЕС

https://racurs.ua/n192569-v-mid-napomnili-varshave-chto-mejdu-polshey-i-ukrainoy-granica-es.html

Ракурс

У МЗС нагадали Варшаві, що між Польщею та Україною — кордон ЄС, а блокування польсько-українського кордону, якими б гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання.

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Про це написав 20 лютого у Фейсбук речник МЗС Олег Ніколенко.

Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії росії.

Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів, — написав Ніколенко.

У МЗС також вважають неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин.

Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані з імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з росії та інших країн.

Київ закликав польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та припинити антиукраїнську риторику, яка базується на безпідставних аргументах.

Ніколенко вважає, що українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав.