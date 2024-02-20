Владимир Зеленский созвал фракцию «Слуга народа». Фото:

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Президент України Володимир Зеленський збирає на зустріч свою фракцію «Слуга народу».

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Парламентарі планують зустрітися з главою держави завтра, 21 лютого. Це вперше з початку повномасштабної війни з росією Зеленський збирає своїх депутатів на зустріч. Тема зустрічі поки невідома. Про це повідомило видання «Бабель» із посиланням на співрозмовників у вищому керівництві партії.

Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк теж повідомив про завтрашню зустріч «слуг». Він наголосив, що подія «неординарна в наших політичних реаліях».

Хм, говорять завтра президент вперше з початку війни свою коаліцію збирає на зустріч… Поки б не перебільшував би чутки що там може бути, але подія неординарна в наших політичних реаліях, — написав він у Telegram.

Нагадаємо, рух «Чесно» повідомляв, що протягом 2022−2023 років фракція монобільшості «Слуги народу» спромоглася самостійно дати мінімальні 226 і більше голосів «за» лише під час 17 голосувань з понад 5 тис. 200 у Верховній Раді.

Джерело: «Бабель»