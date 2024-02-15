Монобільшість недотягує: хто допомагає голосами “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n192409-slugy-nedotyaguut-hto-dopomagaie-golosamy-partiyi-vlady.html

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Протягом 2022−2023 років фракція монобільшості «Слуги народу» спромоглася самостійно дати мінімальні 226 і більше голосів «за» лише під час 17 голосувань з понад 5 тис. 200 у Верховній Раді (0,33%).

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Більшість з них відбулися напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну і стосувалися внесення змін до держбюджету та організації роботи Ради в умовах дії воєнного стану, повідомили в аналізі Руху «ЧЕСНО».

В аналізі не враховано голоси депутатів більшості зі статусом «утримався», «проти» чи «не голосував», а тільки голосування «за».

З графіка динаміки голосувань «Слуги народу» за останні два роки бачимо поступове падіння середнього значення по місяцях голосів «за», натомість збільшення частки відсутніх нардепів, особливо у 2023 році.

Самостійно «Слуга народу» вже недотягує з голосами і їй доводиться компенсувати цей дефіцит за допомогою інших фракцій та груп Верховної Ради, — пишуть експерти «Чесно».

Якщо розглянути хронологічно перелік 17 голосувань, де монобільшість забезпечила потрібну кількість голосів, то бачимо, що переважна більшість із них відбулася у лютому 2022 року, а саме напередодні повномасштабного вторгнення рф.

У травні 2022 року монобільшість самостійно проголосувала ще за чотири рішення — за звернення до США про визнання росії державою — спонсором тероризму, скорочену процедуру розгляду постанови про заяву з нагоди 77-ї річниці перемоги над нацизмом, співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та надання можливості ТРО виконувати завдання в районах ведення бойових дій. 226 голосів «Слуга народу» дала за призначення Василя Малюка головою СБУ під час голосування у лютому 2023 року.

Наприкінці січня цього року голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що перед парламентом постали шалені виклики й «наближається велика криза», адже надто багато нардепів хочуть достроково скласти мандати.

Всередині парламенту немає єдності. Це ілюзія. Вона була півтора року тому. Зараз її немає. Наближається велика криза. Тільки в мене у фракції є 17 заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті. Ще одну ми відпустимо через медичні обставини. І 226 голосів із 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. Я знаю, що в інших фракціях теж є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів. Тільки за медичними показаннями. А так більше ніяких умов, за яких ми будемо голосувати за складання мандатів, щоб зберегти парламент легітимним, — сказав тоді Арахамія.

Проблема з голосами для ухвалення рішень виникла у «Слуги народу» фактично відразу після перших місяців ейфорії «турборежиму» нового скликання ВРУ. І чим ближче до закінчення терміну каденції, тим очевидніше ця проблема проявлялась.

Рух ЧЕСНО вже неодноразово аналізував голосування у ВРУ ІХ скликання. Так, у перші роки роботи Верховної Ради цього скликання монобільшість підстраховували своїми голосами представники депутатських груп «Довіра» та «За майбутнє" (рівень підтримки голосувань у групи «Довіра» був навіть більший, ніж у «Слуги народу» — прим. ред.). Натомість після повномасштабного вторгнення системно й в унісон із монобільшістю почали голосувати залишки забороненої проросійської партії ОПЗЖ.

Хоча протягом перших років цієї каденції ВРУ на той час фракція ОПЗЖ мала найнижчий рівень участі в голосуваннях — депутати не натискали на кнопку, хоча картка була вставлена — серед усіх фракцій та груп парламенту (30%). Крім того, вони були лідерами серед прогульників (пропустили 54% голосувань). Єдиним сплеском активного голосування нардепів від ОПЗЖ на початку каденції ВРУ ІХ скликання був розгляд «поправкового спаму» до закону про ринок землі, який самі ж представники ОПЗЖ подали в рекордній кількості.

Наразі представники ОПЗЖ особливо часто компенсують брак голосів монобільшості для ухвалення рішень під час резонансних голосувань, де якість ініціатив є сумнівною. Минулого року голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк навіть назвала співпрацю з депутатами від ОПЗЖ «конструктивною» й резюмувала, що колишні члени ОПЗЖ голосують краще, ніж деякі «слуги».