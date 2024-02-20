Пограничники подбили российские танки Т-90. Фото:

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Ракурс

Російські танки Т-90 «Володимир» яскраво горять після зустрічі з українськими захисниками.

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Так, прикордонники бригади Гвардії наступу «Помста» підбили кілька таких ворожих танків, які намагалися штурмувати українські позиції під Бахмутом. Спільними діями Сил оборони України наступ загарбників був зупинений. Про це 20 лютого Державна прикордонна служба повідомила у Telegram.

На кадрах можна побачити ураження щонайменше трьох російських танків. Дві броньовані одиниці підбили за допомогою протитанкового ракетного комплексу, а ще по одному відпрацював FPV-дрон.

За інформацією Національного університету оборони України, Т-90 «Володимир» — сучасний російський основний бойовий танк, який армія рф прийняла на озброєння у 1992 році. Станом на 2010 рік у росії було від 250 до 500 цих танків. Вартість нового Т-90 за угодою на постачання російській армії становить 118 млн руб. за одиницю станом на 2011 рік.

Російський ЗМІ називають Т-90 «вершиною танкобудівної думки», але українські військові спростували міф про «непереможність» цього танка в боях.

Нагадаємо, у районі Авдіївки дві бойові машини піхоти Bradley українських військових знешкодили сучасний російський танк Т-90М «Прорив». Добивати ворожу техніку допомагали ударні FPV-дрони з вибухівкою.