Российские дроны атаковали Донецкую область — ранены гражданские и спасатели

Последствия обстрелов Донбасса. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n192601-rossiyskie-drony-atakovali-doneckuu-oblast-raneny-grajdanskie-i-spasateli.html

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Армія країни-агресора росії продовжує обстрілювати мирні міста та села Донецької області.

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Внаслідок артилерійського обстрілу села Костянтинівка загинула цивільна особа. А в Краматорську через обстріл поранень зазнали шестеро мешканців. Зруйновано щонайменше 10 багатоквартирних будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Про це Національна поліція України 21 лютого повідомила у Telegram.

Дружківку ворог обстріляв двома крилатими ракетами Х-22 — були пошкоджені два підприємства, адмінбудівля, багатоквартирний житловий будинок, освітній заклад і будинок культури. А в Уманському російські ракети вщент зруйнували житловий будинок.

У Донецькій обласній прокуратурі заявили, що у ніч на 21 лютого російська армія завдала ударів двома «Шахедами» по місту Добропілля. Влучання у житловому секторі призвело до поранень двох жінок 37 і 63 років.

У ДСНС заявили про постраждалих рятувальників внаслідок обстрілів. Вночі росіяни атакували Покровський район, а один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятівники. Постраждали четверо осіб. А в Дружківці під обстрілом була будівля пожежно-рятувальної частини, але минулося без постраждалих.

Нагадаємо, 20 лютого російські військові спрямували ударний безпілотник типу «Ланцет» на житловий будинок в Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області. У цей момент у будинку спала родина з п’яти осіб, всі вони загинули.