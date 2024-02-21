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Ракурс
Последствия обстрелов Донбасса. Фото: ГСЧС

Российские дроны атаковали Донецкую область — ранены гражданские и спасатели

21 фев 2024, 10:50
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Армія країни-агресора росії продовжує обстрілювати мирні міста та села Донецької області.


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Внаслідок артилерійського обстрілу села Костянтинівка загинула цивільна особа. А в Краматорську через обстріл поранень зазнали шестеро мешканців. Зруйновано щонайменше 10 багатоквартирних будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Про це Національна поліція України 21 лютого повідомила у Telegram.

Дружківку ворог обстріляв двома крилатими ракетами Х-22 — були пошкоджені два підприємства, адмінбудівля, багатоквартирний житловий будинок, освітній заклад і будинок культури. А в Уманському російські ракети вщент зруйнували житловий будинок.

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: Нацполіція

У Донецькій обласній прокуратурі заявили, що у ніч на 21 лютого російська армія завдала ударів двома «Шахедами» по місту Добропілля. Влучання у житловому секторі призвело до поранень двох жінок 37 і 63 років.

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: прокуратура

У ДСНС заявили про постраждалих рятувальників внаслідок обстрілів. Вночі росіяни атакували Покровський район, а один із безпілотників влучив у будівлю, де проживали рятівники. Постраждали четверо осіб. А в Дружківці під обстрілом була будівля пожежно-рятувальної частини, але минулося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Донеччини. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 20 лютого російські військові спрямували ударний безпілотник типу «Ланцет» на житловий будинок в Новослобідській громаді Конотопського району Сумської області. У цей момент у будинку спала родина з п’яти осіб, всі вони загинули.

Источник: Ракурс


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