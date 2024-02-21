Послы ЕС одобрили 13-й пакет санкций против россии. Фото:

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Посли Євросоюзу 21 лютого погодили 13-й пакет санкцій проти росії через війну в Україні.

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Документ ще повинен пройти письмову процедуру й має бути офіційно затвердженим 24 лютого 2024 року — до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це йдеться у повідомленні на сторінці головування Бельгії в Раді Європейського Союзу 2024 в соціальній мережі Х.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соціальній мережі X привітала угоду послів щодо нового пакету санкцій. Вона наголосила, що Європа повинна продовжувати послаблювати військову машину диктатора володимира путіна.

Ввівши загалом 2 тис. списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ рф до безпілотників, — йдеться у повідомленні.

За інформацією агентства Reuters, Єврокомісія отримала 245 пропозицій щодо нових підсанкційних осіб. З цього числа 160 пропозицій складають компанії й люди, причетні до військового сектора, в тому числі до виробництва безпілотників, боєприпасів та високотехнологічних товарів. Ще 18 пропозицій стосувалися постачання зброї до КНДР, 10 білоруських компаній і фізичних осіб, серед яких є адмірал Чорноморського флоту і губернатор Тульської області.

Нагадаємо, журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк повідомляв, що 13-й пакет антиросійських санкцій стане найслабшим з усіх, які затверджував ЄС з початку повномасштабної війни. Він складатиметься лише із візових заборон чи замороження активів близько 250 осіб та організацій.

Джерело: Reuters