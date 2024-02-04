Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ЄС готує новий пакет санкції проти рф, фото: Верховна Рада України

13-й пакет санкції ЄС проти рф стане найслабшим з усіх — ЗМІ

4 лют 2024, 21:59
999

Наступний пакет антиросійських санкцій Євросоюзу, котрий буде 13-м за рахунком, стане найслабшим з усіх.


.

Про це сьогодні, 4 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній Твіттер) повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Як і очікувалося: судячи із заяв, наступний пакет санкцій ЄС щодо рф складатиметься лише із візових заборон/замороження активів близько 250 осіб/організацій, — зазначив він. — До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найнеамбітніший пакет санкцій на сьогодні.

Раніше стало відомо, що Євросоюз планує затвердити новий пакет санкцій до 24 лютого 2024 року — другої річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів