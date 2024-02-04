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ЄС готує новий пакет санкції проти рф, фото: Верховна Рада України
13-й пакет санкції ЄС проти рф стане найслабшим з усіх — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n192062-13-y-paket-sankciyi-ies-proty-rf-stane-nayslabshym-z-usih-zmi.htmlРакурс
Наступний пакет антиросійських санкцій Євросоюзу, котрий буде 13-м за рахунком, стане найслабшим з усіх.
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Про це сьогодні, 4 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній Твіттер) повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
Як і очікувалося: судячи із заяв, наступний пакет санкцій ЄС щодо рф складатиметься лише із візових заборон/замороження активів близько 250 осіб/організацій, — зазначив він. — До другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну це буде найслабший і найнеамбітніший пакет санкцій на сьогодні.
Раніше стало відомо, що Євросоюз планує затвердити новий пакет санкцій до 24 лютого 2024 року — другої річниці початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.
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