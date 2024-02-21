Владимир Зеленский пообещал «скорые шаги» в ответ на блокировку границы. Фото: ОП

https://racurs.ua/n192608-zelenskiy-poobeschal-skorye-shagi-ukrainy-v-otvet-na-blokirovku-granicy.html

Ракурс

Блокування на україно-польському кордоні президент Володимир Зеленський обговорив із урядовцями.

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Глава держави 21 лютого провів селекторну нараду з віце-прем'єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським. Вони летально обговорили ситуацію, що виникла на кордоні через польських мітингувальників. Про Зеленський повідомив у соцмережах.

Детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко, — пообіцяв президент.

Український лідер також наголосив, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати. Крім того, єдність має бути міцною заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія.

Нагадаємо, польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Апогей блокування кордону виник у лютому цього року, бо протестувальники не лише блокують кордон, але й висипають з вантажівок та вагонів українське зерно.

Станом на 21 лютого було заблоковано шість пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Медика-Шегині», «Долгобичув-Угринів», «Зосін-Устилуг», «Корчова-Краківець», «Гребене-Рава-Руська», «Дорогуськ-Ягодин». Фермери заявляють про довготривалі акції, якщо польська влада та Євросоюз не виконають їхні вимоги.

Українські перевізники у відповідь блокують проїзд автівкам з Польщі.