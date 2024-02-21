Юрий Игнат, фото: «Украинская правда»

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Ракурс

росія має багато авіації й на зношеність авіапарку ворога розраховувати не варто.

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Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Літаки різні — є військово-транспортні, є стратегічна, винищувальна авіація, штурмова та інше. Те, що знищено на землі, теж береться до уваги, — наголосив він. — Пам’ятаєте, скільки гелікоптерів у Чорнобаївці накривалися одночасно? У росії багато авіації.

За його словами, по всій території у складі рф є приблизно 1500 бойових літаків, ще якісь застарілі є на зберіганні. Також у росії достатньо гелікоптерів.

Але якщо навіть із 1500 знищено близько 300, то це серйозний відсоток. Ви щодня бачите знищення їхньої авіатехніки, — наголосив віню

Крім того, зазначає Ігнат, рф щороку поповнює авіапарк, але не так масштабно, як хвалиться.

Щороку вони поставляють нові літаки, але їх не так багато. Вони кажуть «партія», а «партія» — це може бути 2, може бути 4 одиниці, — наголосив він. — Наприклад, минулого року було поставлено 4 літаки Су-30СМ, кілька Су-34. Це не так багато, як вони це пафосно заявляють.

Ігнат також порадив не сподіватися на те, що в росіян зношений авіапарк.

Вони мають заводи, які можуть відновлювати й подовжувати ресурс старих літаків, — зазначив він.

Джерело: «Укрінформ»