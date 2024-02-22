Бундестаг рекомендовал предоставить Украине дальнобойные ракеты

https://racurs.ua/n192643-bundestag-rekomendoval-predostavit-ukraine-dalnoboynye-rakety.html

Ракурс

Бундестаг 22 лютого проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора».

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Конкретна зброя не називається. Але, очевидно, йдеться про ракети Taurus, пише Tagesschau. У Бундестазі сьогодні було два голосування.

Парламент Німеччини підтримав коаліційний документ, опозиційний був раніше відхилений.

Тепер рішення за канцлером Олафом Шольцем

Коаліція компромісно погодила текст про зброю далекої дії. Інших ракет для таких цілей у Німеччини немає, — написав у коментарях до свого посту у Фейсбук нардеп Єгор Чернєв.

Пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС, у якій прямо згадується ця німецька система озброєння «Таурус», спочатку не набрала більшості. «За» проголосували лише 182 депутати, проти — 480, п’ятеро утрималися.