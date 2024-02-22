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Бундестаг проголосував за надання Україні далекобійних ракет
Бундестаг рекомендував надати Україні далекобійні ракетиhttps://racurs.ua/ua/n192643-bundestag-rekomenduvav-nadaty-ukrayini-dalekobiyni-rakety.htmlРакурс
Бундестаг 22 лютого проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора».
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Конкретна зброя не називається. Але, очевидно, йдеться про ракети Taurus, пише Tagesschau. У Бундестазі сьогодні було два голосування.
Парламент Німеччини підтримав коаліційний документ, опозиційний був раніше відхилений.
Тепер рішення за канцлером Олафом Шольцем
Коаліція компромісно погодила текст про зброю далекої дії. Інших ракет для таких цілей у Німеччини немає, — написав у коментарях до свого посту у Фейсбук нардеп Єгор Чернєв.
Пропозиція парламентської групи ХДС/ХСС, у якій прямо згадується ця німецька система озброєння «Таурус», спочатку не набрала більшості. «За» проголосували лише 182 депутати, проти — 480, п’ятеро утрималися.
Заявка на «справжній поворотний момент у німецькій зовнішній політиці та політиці безпеки» передбачала «негайну поставку систем озброєння, запитаних і доступних у Німеччині», включаючи крилаті ракети Taurus.
Світлофорна коаліція подала до Бундестагу власну пропозицію щодо подальшої підтримки влади в Києві. Також згадується поставка далекобійної зброї, але слова «Таурус» не фігурує. Саме такий документ й ухвалив 22 лютого німецький парламент.
У січні німецький парламент вже відхиляв пропозицію ХДС/ХСС просити уряд ФРН надати Україні Taurus.
Taurus — німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу «повітря-земля» великої дальності, призначена для високоточних ударів.
Торік навесні Україна зверталася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просила надати їй крилаті ракети Taurus. Уряд Німеччини відмовлялося робити це, побоюючись ескалації конфлікту.