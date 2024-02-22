Туск - Польща оголосить пункти перетину кордону з Україною «критично важливою інфраструктурою»

https://racurs.ua/ua/n192642-tusk-polscha-ogolosyt-punkty-peretynu-kordonu-z-ukrayinou-krytychno-vajlyvou-infrastrukturou.html

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Польський прем'єр Дональд Туск заявив, що пункти перетину кордону з Україною оголосять «критично важливою інфраструктурою» Польщі.

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Крім того, такий статус отримають ділянки автомобільних і залізничних доріг.

Польського посадовця процитувало видання TVN24.

Це зроблять, щоб гарантувати проходження військової та гуманітарної допомоги, заявив польський прем'єр на тлі того, як протести польських водіїв та фермерів спричинили черги на українському кордоні.

Наше завдання — повна пропускна спроможність на кордоні, коли йдеться про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, маршрути яких пролягають через Польщу. Тому, щоб забезпечити стовідсоткову гарантію того, що військова допомога, обладнання, амуніція та гуманітарна допомога без затримок дійдуть до української сторони, ми формуємо відповідний список", — заявив прем'єр-міністр Польщі.

Уряди Польщі та України проведуть переговори 28 березня у Варшаві. Так прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися цього тижня на кордоні, щоб розв’язувати проблему блокування польськими фермерами руху вантажівок з українськими товарами.

Зустріч обох урядів відбудеться у Варшаві 28 березня, — сказав Туск журналістам у четвер, 22 лютого, додавши, що «краще продовжити ці переговори на технічному, організаційному рівні».

Туск також заявив, що влада Польщі не дозволить скористатися протестом польських фермерів на кордоні з Україною «тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді», маючи на увазі інцидент з банером «рутін, наведи лад в Україні, Брюсселі та нашому уряді».