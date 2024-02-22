ВЛК на мільйон доларів - у Чернігові розкрили схему уникнення від мобілізації

https://racurs.ua/ua/n192641-vlk-na-milyon-dolariv-u-chernigovi-rozkryly-shemu-unyknennya-vid-mobilizaciyi.html

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СБУ затримала колишнього очільника Чернігівської обласної ВЛК і повідомила про підозру. У нього знайшли майже 1 дол. млн готівкою.

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Екс-посадовця звинувачують у підробці документів для ухилення від мобілізації. Місцеві медіа написали, що йдеться про Ігоря Кодовбецького.

За даними слідства, він разом із декількома діючими посадовцями обласних ВЛК і медустанов робив фальшиві довідки військовозобов’язаним. Це дозволило останнім ховатись від мобілізації та втекти з України. У ексочільника знайшли готівкою майже 1 мільйон доларів та 22 тисячі євро. Тепер йому загрожує 10 років тюрми з конфіскацією.

За гроші колишній голова місцевої військово-лікарської комісії обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

Крім того, в екс-посадовця вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави.