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Дания выделила 250 млн евро Украине, подписала соглашение с Киевом и передаст F-16 уже этим летом
Дания выделила 250 млн евро Украине, подписала соглашение с Киевом и передаст F-16 уже этим летомhttps://racurs.ua/n192644-daniya-vydelila-250-mln-evro-ukraine-podpisala-soglashenie-s-kievom-i-peredast-f-16-uje-etim-letom.htmlРакурс
Данія передасть Україні винищувачі F-16 вже цього літа. У Міноборони зазначили, що остаточна передача першого данського бойового літака залежить, серед іншого, від повної підготовки українських пілотів та технічного персоналу, а також від наявності необхідної інфраструктури в Україні.
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Данія разом з Нідерландами та США очолює авіаційну коаліцію з моменту її створення восени 2023 року.
Крім того, ця країна оголосила, як пише fmn. dk, про новий пакет допомоги для України на майже 250 млн дол.
Гроші спрямують на закупівлю 15 тис. артилерійських боєприпасів, безпілотників, обладнання для розмінування тощо.
Також Данія підписала безпекову угоду з Україною. У ній йдеться про безпекові зобов’язання перед Україною на наступні 10 років. Це вже четверта країна-союзник, яка надає «гарантії безпеки» Україні та перша серед скандинавських країн.
Про те, що Україна та Данія підписали безпекову угоду прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомила на прес-конференції, присвяченій допомозі Україні.
Ми досягли домовленості з Україною про безпекові зобов’язання Данії. Це частина міжнародних зусиль, спрямованих на забезпечення підтримки України в майбутньому, — заявила Фредеріксен.
Лідер уряду зазначила, що угода діятиме протягом 10 років.
Це буде дорого. Але свобода має свою ціну. Я вірю, що ми на початку нової ери. Те, що діяло в оборонній системі Данії протягом трьох десятиліть, закінчилося. Ми стоїмо тут перед другою річницею війни в Україні у доленосний момент для Європи, де важливо, щоб ми стояли на правильному боці історії. Данія робить це за допомогою нового пакету допомоги у розмірі 1.7 млрд крон і зобов’язань щодо безпеки перед Україною. Це також наша боротьба за свободу, — йдеться у дописі міністра в X.
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