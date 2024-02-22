На прихожанку в рф донесли в полицию за заказанную молитву об упокоении Навального

https://racurs.ua/n192647-na-prihojanku-v-rf-donesli-v-policiu-za-zakazannuu-molitvu-ob-upokoenii-navalnogo.html

Ракурс

В Удмуртії (рф) на парафіянку церкви, яка замовила сорокоуст Олексію Навальному, донесли до поліції.

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Про це сама жінка розповіла виданню ОВД-Інфо.

За словами парафіянки, вона замовила так званий сорокоуст 20 лютого. Через два дні їй зателефонували з церкви і запитали, чи була людина, вказана у записці, вірянином, а також уточнили його прізвище («ОВД-Інфо» не повідомляє, що відповіла жінка).

Як співробітники церкви зрозуміли, що йдеться саме про Навального, неясно (прізвища при замовленні молитов у церкві ніколи не пишуться, у записці, яку подавала жінка, було лише ім’я політика).

Також неясно, як у церкві довідалися, хто саме замовляв сорокуст — бланки, на яких пишуть імена для поминання, не є номерними та подаються анонімно.

Незабаром жінці, за її словами, зателефонували з поліції та вимагали з’явитися до відділу «для пояснень». У московитській поліції та в РПЦ поки не підтверджували, що такий епізод справді мав місце.