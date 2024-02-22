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На парафіянку в рф донесли до поліції за замовлену молитву про упокій Навального
На парафіянку в рф донесли до поліції за замовлену молитву про упокій Навальногоhttps://racurs.ua/ua/n192647-na-parafiyanku-v-rf-donesly-do-policiyi-za-zamovlenu-molytvu-pro-upokiy-navalnogo.htmlРакурс
В Удмуртії (рф) на парафіянку церкви, яка замовила сорокоуст Олексію Навальному, донесли до поліції.
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Про це сама жінка розповіла виданню ОВД-Інфо.
За словами парафіянки, вона замовила так званий сорокоуст 20 лютого. Через два дні їй зателефонували з церкви і запитали, чи була людина, вказана у записці, вірянином, а також уточнили його прізвище («ОВД-Інфо» не повідомляє, що відповіла жінка).
Як співробітники церкви зрозуміли, що йдеться саме про Навального, неясно (прізвища при замовленні молитов у церкві ніколи не пишуться, у записці, яку подавала жінка, було лише ім’я політика).
Також неясно, як у церкві довідалися, хто саме замовляв сорокуст — бланки, на яких пишуть імена для поминання, не є номерними та подаються анонімно.
Незабаром жінці, за її словами, зателефонували з поліції та вимагали з’явитися до відділу «для пояснень». У московитській поліції та в РПЦ поки не підтверджували, що такий епізод справді мав місце.