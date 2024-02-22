Указ Зеленського дозволив іноземцям проходити службу в Нацгвардії

https://racurs.ua/ua/n192646-ukaz-zelenskogo-dozvolyv-inozemcyam-prohodyty-slujbu-v-nacgvardiyi.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям проходити службу в Національній гвардії.

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Документ оприлюднений на сайті президента.

Іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, не мають судимостей та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», можуть бути взяті у добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до Національної гвардії України.

Громадяни інших країн можуть проходити службу як особи рядового, сержантського та старшинського складу.

Вони мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини Національної гвардії України, в якій хочуть проходити військову службу за контрактом.

Жінок з-поміж іноземців можуть узяти на військову службу за контрактом за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовицями.

Потім іноземці мають подати заяву з проханням про взяття їх на військову службу за контрактом, а також надають згоду на обробку персональних даних та на проведення перевірки поданих ними відомостей.

Відповідні заяви та згоди можна подавати як письмово в паперовій формі, так і в електронному форматі.

Узяття на службу іноземців відбувається за стандартною процедурою, яка включає ВЛК, перевірку фізичних та психологічних якостей і формування особової справи, до якої додаються: