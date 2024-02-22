Новые санкции против рф - Британия и Япония ударили по производителям оружия и импортерам станков

https://racurs.ua/n192656-novye-sankcii-protiv-rf-britaniya-i-yaponiya-udarili-po-proizvoditelyam-orujiya-i-importeram.html

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Велика Британія і Японія хочуть залишити росію без верстатів для оборонних підприємств. Про введення понад 50 нових санкцій проти осіб і компаній, які підтримують війну рф в Україні, оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.

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До сьогоднішнього санкційного переліку увійшли:

Компанії, пов’язані з виробництвом боєприпасів, таких як ракетні системи запуску, ракети, вибухівка та інші важливі товари, які використовуються у військовій техніці. Сюди входить ДП «Свердлов», найбільший російський виробник боєприпасів.

Ключові російські імпортери та виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів, починаючи від ракет і двигунів до танків і винищувачів.

Нафтотрейдер Niels Troost і його компанія Paramount Energy & Commodities SA.

Компанії Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють в російському енергетичному секторі та забезпечують тіньовий флот Путіна.

Дві російські алмазні компанії та Павло Мариничев, новий генеральний директор «Алроси», найбільшого російського державного виробника алмазів, які за оцінками, займають 30% частки світового алмазного ринку.

П’ять топменеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Сьогодні ж Японія розширила список товарів, заборонених до експорту у рф, включивши до нього фрезерні та токарні верстати з числовим програмним управлінням. Санкції запровадили після аналізу зброї, яку росія застосовувала в боях в Україні.