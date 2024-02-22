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Новые санкции против рф - Британия и Япония ударили по производителям оружия и импортерам станков

Новые санкции против рф — Британия и Япония ударили по производителям оружия и импортерам станков

22 фев 2024, 21:15
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Велика Британія і Японія хочуть залишити росію без верстатів для оборонних підприємств. Про введення понад 50 нових санкцій проти осіб і компаній, які підтримують війну рф в Україні, оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон.


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До сьогоднішнього санкційного переліку увійшли:

  • Компанії, пов’язані з виробництвом боєприпасів, таких як ракетні системи запуску, ракети, вибухівка та інші важливі товари, які використовуються у військовій техніці. Сюди входить ДП «Свердлов», найбільший російський виробник боєприпасів.
  • Ключові російські імпортери та виробники верстатів, які відіграють важливу роль у виробництві життєво важливих оборонних систем і компонентів, починаючи від ракет і двигунів до танків і винищувачів.
  • Нафтотрейдер Niels Troost і його компанія Paramount Energy & Commodities SA.
  • Компанії Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють в російському енергетичному секторі та забезпечують тіньовий флот Путіна.
  • Дві російські алмазні компанії та Павло Мариничев, новий генеральний директор «Алроси», найбільшого російського державного виробника алмазів, які за оцінками, займають 30% частки світового алмазного ринку.
  • П’ять топменеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Сьогодні ж Японія розширила список товарів, заборонених до експорту у рф, включивши до нього фрезерні та токарні верстати з числовим програмним управлінням. Санкції запровадили після аналізу зброї, яку росія застосовувала в боях в Україні.

Источник: Ракурс


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