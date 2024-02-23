Оккупанты обстреляли ферму на Харьковщине. Фото: Олег Синегубов

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Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Харківській області.

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Протягом доби ударів по місту Харків не було зафіксовано, але з артилерії та мінометів ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема — Синьківку, Дворічну, Іванівку. О 23.15 були влучання в селі Мокра Рокитна Харківського району. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Facebook.

«Шахеди» пошкодили приватне агропідприємство — було виявлено п’ять місць влучань. Окупанти пошкодили складський ангар та вбили 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило.

Синєгубов зазначив, що упродовж доби загарбницька армія п’ять разів проводила наступальні дії в районі Синьківки та Табаївки, але наступ не увінчався успіхом.

Нагадаємо, вночі 23 лютого в Одесі російський ударний безпілотник «Шахед» поцілив у будівлю підприємству й сильно зруйнував її. Рятувальники знайшли на місці події тіла трьох загиблих.