БПЛА окупантів влучив у підприємство в Одесі. Фото: ДСНС

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Ракурс

Атака російських дронів на Одесу вночі 23 лютого призвела до загибелі людей.

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Один із безпілотників впав на будівлю підприємства у прибережній зоні міста. Будівля була сильно зруйнована, також спалахнула пожежа на площі 500 кв. м. Під завалами знайшли тіла трьох загиблих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Пошуково-рятувальні роботи вже завершено, а пожежу — ліквідовано. На місці події працювали 34 рятувальники, було задіяно вісім одиниць пожежної техніки.

Нагадаємо, вночі 23 лютого у Дніпрі російський дрон-камікадзе «Шахед» влучив у багатоповерхівку. Постраждали восьмеро осіб, але під завалами ще залишаються люди. Триває рятувальна операція.