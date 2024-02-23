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Ракурс
БПЛА оккупантов попал в предприятие в Одессе. Фото: ГСЧС

БПЛА оккупантов попал в предприятие в Одессе — погибли люди (ФОТО)

23 фев 2024, 08:50
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Атака російських дронів на Одесу вночі 23 лютого призвела до загибелі людей.


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Один із безпілотників впав на будівлю підприємства у прибережній зоні міста. Будівля була сильно зруйнована, також спалахнула пожежа на площі 500 кв. м. Під завалами знайшли тіла трьох загиблих. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Пошуково-рятувальні роботи вже завершено, а пожежу — ліквідовано. На місці події працювали 34 рятувальники, було задіяно вісім одиниць пожежної техніки.

БПЛА окупантів влучив у підприємство в Одесі. Фото: Сили оборони Півдня

БПЛА окупантів влучив у підприємство в Одесі. Фото: ДСНС

БПЛА окупантів влучив у підприємство в Одесі. Фото: ДСНС

БПЛА окупантів влучив у підприємство в Одесі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 23 лютого у Дніпрі російський дрон-камікадзе «Шахед» влучив у багатоповерхівку. Постраждали восьмеро осіб, але під завалами ще залишаються люди. Триває рятувальна операція.

Источник: Ракурс


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