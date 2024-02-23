Российский «Шахед» разрушил многоэтажку в Днепре. Фото: поліція

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Російський дрон-камікадзе типу «Шахед» вночі 23 лютого влучив у багатоповерхівку в Дніпрі.

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Внаслідок удару по житловому будинку постраждали восьмеро осіб. Спочатку медики доставили до лікарні сімох мешканців, але вранці у лікарні залишилися двоє — їх стан середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно. Кілька квартир ущент зруйновані, але під завалами ще можуть бути люди. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами. На місці працюють всі служби. Роблять максимум, аби допомогти, — йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, цієї ночі в небі над Дніпропетровщиною збили п’ять ворожих дронів — по два у Синельниківському та Дніпровському районах, а ще один — у Новомосковському.

Також ворог обстрілював Нікопольський район — гатив з артилерії по райцентру, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Там пошкоджені два підприємства й три приватні будинки, побиті господарські споруди.

Нагадаємо, 22 лютого російські загарбники з реактивних систем залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївської області. Було пошкоджено півтора десятка приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. Постраждав місцевий пенсіонер.