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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: Сили оборони півдня України

Рашисти з РСЗВ обстріляли село на Миколаївщині (ФОТО)

22 лют 2024, 09:56
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Російські загарбники перед світанком з реактивних систем залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївської області.


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Внаслідок обстрілу було пошкоджено півтора десятка приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

На одному з приватних обійсть виникла пожежа, її оперативно ліквідували фахівці ДСНС. 73-річний місцевий мешканець дістав поранення. Йому надано медичну допомогу, госпіталізація не знадобилась, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: Сили оборони півдня України

Джерело: Ракурс


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