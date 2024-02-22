Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: Сили оборони півдня України

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Ракурс

Російські загарбники перед світанком з реактивних систем залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївської області.

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Внаслідок обстрілу було пошкоджено півтора десятка приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.