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Наслідки російського обстрілу Миколаївщини, фото: Сили оборони півдня України
Рашисти з РСЗВ обстріляли село на Миколаївщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n192629-rashysty-z-rszv-obstrilyaly-selo-na-mykolayivschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники перед світанком з реактивних систем залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївської області.
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Внаслідок обстрілу було пошкоджено півтора десятка приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
На одному з приватних обійсть виникла пожежа, її оперативно ліквідували фахівці ДСНС. 73-річний місцевий мешканець дістав поранення. Йому надано медичну допомогу, госпіталізація не знадобилась, — вказано в повідомленні.
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