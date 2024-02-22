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Російські загарбники перед світанком з реактивних систем залпового вогню обстріляли село Лимани Галицинівської громади Миколаївської області.
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Внаслідок обстрілу було пошкоджено півтора десятка приватних будинків, два будинки зруйновані майже повністю. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
На одному з приватних обійсть виникла пожежа, її оперативно ліквідували фахівці ДСНС. 73-річний місцевий мешканець дістав поранення. Йому надано медичну допомогу, госпіталізація не знадобилась, — вказано в повідомленні.
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