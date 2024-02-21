Обезвреживание снаряда от «Смерча», фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n192618-na-zaporoje-policeyskie-obnarujili-snaryad-ot-nerazorvavshegosya-smercha-foto-video.html

Ракурс

На Запоріжжі поліцейські-вибухотехніки знищили нерозірваний російський осколково-фугасний снаряд до РСЗВ «Смерч».

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Про це сьогодні, 21 лютого, повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Зазначається, що днями рашисти атакували одне із сім Запорізького району — було завдано шість ударів зі «Смерчу». Правоохоронці, які прибули, щоб задокументувати наслідків та знешкодити залишки від смертоносної зброї окупантів, виявили залишки снарядів на вулицях населеного пункту та поза його межами.

Оглянувши одне з місць влучань на відкритій території, вибухотехніки з’ясували, що бойова частина боєприпасу не здетонувала. До того ж через значні пошкодження його неможливо було безпечно транспортувати. Отже поліцейські прийняли рішення знищити його безпосередньо на місці влучання, — вказано в повідомленні.

У поліції закликають громадян бути пильними та пам’ятати про правила поводження з вибухонебезпечними предметами.