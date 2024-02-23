"Океан Эльзы" выпустил клип на песню "Відповідь" - она о боли и памяти

https://racurs.ua/n192683-okean-elzy-vypustil-klip-na-pesnu-vidpovid-ona-o-boli-i-pamyati-video.html

Ракурс

Український рок-гурт «Океан Ельзи» 23 лютого випустив кліп на нову пісню «Відповідь» («Відповідь»). В описі йдеться, що це особлива композиція для колективу.

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«Відповідь» — вона про біль та пам’ять, «Відповідь» — вона про довічної вдячності, «Відповідь» — вона про складний та довгий шлях до перемоги. А ще вона про питання «скільки ще…» та про відповідь, яку кожен точно зможе знайти у своєму серці, — пише група.

Кліп на пісню знімали у Києві у Будинку звукозапису Українського радіо. Участь у зніманнях та записі пісні взяли хор та оркестр Українського радіо.