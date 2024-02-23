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"Океан Эльзы" выпустил клип на песню "Відповідь" - она о боли и памяти
«Океан Эльзы» выпустил клип на песню «Відповідь» — она о боли и памяти (ВИДЕО)https://racurs.ua/n192683-okean-elzy-vypustil-klip-na-pesnu-vidpovid-ona-o-boli-i-pamyati-video.htmlРакурс
Український рок-гурт «Океан Ельзи» 23 лютого випустив кліп на нову пісню «Відповідь» («Відповідь»). В описі йдеться, що це особлива композиція для колективу.
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«Відповідь» — вона про біль та пам’ять, «Відповідь» — вона про довічної вдячності, «Відповідь» — вона про складний та довгий шлях до перемоги. А ще вона про питання «скільки ще…» та про відповідь, яку кожен точно зможе знайти у своєму серці, — пише група.
Кліп на пісню знімали у Києві у Будинку звукозапису Українського радіо. Участь у зніманнях та записі пісні взяли хор та оркестр Українського радіо.
Я вклав у слова цієї пісні переживання, всі емоції, які відчуваю протягом останніх двох років із початку повномасштабної війни росії проти України. І мені здається, що велику кількість наших співвітчизників відчувають те саме. Тому ми дозволили собі не лише від свого імені, а й від імені багатьох людей, з якими я зустрічався, яких знаю, навіть тих, кого не знаю, але чий біль відчуваю зараз, дозволили вкласти ці слова в пісню «Відповідь», — розповів лідер гурту Святослав Вакарчук.
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