"Океан Ельзи" випустив кліп на пісню "Відповідь" - вона про біль і пам'ять

https://racurs.ua/ua/n192683-okean-elzy-vypustyv-klip-na-pisnu-vidpovid-vona-pro-bil-i-pam-yat-video.html

Ракурс

Український рок-гурт «Океан Ельзи» 23 лютого випустив кліп на нову пісню «Відповідь» («Відповідь»). В описі йдеться, що це особлива композиція для колективу.

.

«Відповідь» — вона про біль та пам’ять, «Відповідь» — вона про довічної вдячності, «Відповідь» — вона про складний та довгий шлях до перемоги. А ще вона про питання «скільки ще…» та про відповідь, яку кожен точно зможе знайти у своєму серці, — пише група.

Кліп на пісню знімали у Києві у Будинку звукозапису Українського радіо. Участь у зніманнях та записі пісні взяли хор та оркестр Українського радіо.