Ночью Украину атаковали двумя «Искандерами», ПВО сбила 12 «шахедов» и две Х-59

https://racurs.ua/n192693-nochu-ukrainu-atakovali-dvumya-iskanderami-pvo-sbila-12-shahedov-i-dve-h-59.html

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У ніч на 24 лютого 2024 року російські нацисти атакували нашу країну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».

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Керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» захисники знищили у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

У міськраді Одеси заявили, що внаслідок атаки «шахеда» зруйновано одноповерховий житловий будинок у Приморському районі. Рятувальники витягли з-під завалів тіло одного загиблого. Трьох постраждалих доставлено до однієї з міських лікарень.