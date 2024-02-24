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Ночью Украину атаковали двумя «Искандерами», ПВО сбила 12 «шахедов» и две Х-59

Ночью Украину атаковали двумя «Искандерами», ПВО сбила 12 «шахедов» и две Х-59

24 фев 2024, 08:20
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У ніч на 24 лютого 2024 року російські нацисти атакували нашу країну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed».


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Керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 «шахедів» захисники знищили у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

У міськраді Одеси заявили, що внаслідок атаки «шахеда» зруйновано одноповерховий житловий будинок у Приморському районі. Рятувальники витягли з-під завалів тіло одного загиблого. Трьох постраждалих доставлено до однієї з міських лікарень.

Источник: Ракурс


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