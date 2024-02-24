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Ракурс
Запрет украинцам бить по территории россии было ошибкой - будущий командующий ВС Эстонии

Запрет украинцам бить по территории рф было ошибкой — будущий командующий ВС Эстонии

24 фев 2024, 14:56
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Рішення Заходу про заборону українським військовим бити по території рф було помилковим.


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Про це заявив майбутній командувач ЗС Естонії.

У військовому плані це була явна дурість. Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ, — зазначив Андрус Мерило, якого цитує агенція ERR.

Він наголосив, що запроваджувати таке обмеження було абсолютно неправильно з військового погляду, його не слід було встановлювати.

Якщо страх був тільки в тому, щоб не відбулося ескалації, то, як ми бачимо, це теж не виправдалося. Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним, — зауважив полковник.

Командувачем Сил оборони Естонії Андрус Мерило стане 1 липня. У п’ятницю, 23 лютого, він отримав погони бригадного генерала.

Источник: Ракурс


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