Заборона українцям бити по території рф була помилкою - майбутній командувач ЗС Естонії

https://racurs.ua/ua/n192709-zaborona-ukrayincyam-byty-po-terytoriyi-rf-bula-pomylkou-maybutniy-komanduvach-zs-estoniyi.html

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Рішення Заходу про заборону українським військовим бити по території рф було помилковим.

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Про це заявив майбутній командувач ЗС Естонії.

У військовому плані це була явна дурість. Введення такого обмеження обійшлося дуже дорого і також є однією з причин, чому Україна повернулася в оборонну позицію і намагається відбити російський контрнаступ, — зазначив Андрус Мерило, якого цитує агенція ERR.

Він наголосив, що запроваджувати таке обмеження було абсолютно неправильно з військового погляду, його не слід було встановлювати.

Якщо страх був тільки в тому, щоб не відбулося ескалації, то, як ми бачимо, це теж не виправдалося. Тому я вважаю, що це політичне обмеження було абсолютно неправильним, — зауважив полковник.

Командувачем Сил оборони Естонії Андрус Мерило стане 1 липня. У п’ятницю, 23 лютого, він отримав погони бригадного генерала.