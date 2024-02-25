Во время прощания со Степаном Хмарой, фото: «Укринформ»

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Ракурс

У Києві сьогодні, 25 лютого, пройшла церемонія прощання з Героєм України, дисидентом, політв’язнем, народним депутатом І, II та IV скликань українського парламенту Степаном Хмарою.

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Церемонія відбулася відбулась у Київській консерваторії, повідомляє агентство «Укрінформ».

Попрощатися з одним з батьків-засновників Незалежної України прийшли його рідні та близькі, політичні діячі, представники громадськості та ЗМІ.

О 13.30 відбудеться відспівування дисидента у церкві Святого Миколая УГКЦ на Аскольдовій могилі. Поховають його о 15.00 на Байковому кладовищі.

Степан Хмара помер 21 лютого у віці 86 років. Останнім часом він тяжко хворів, проте продовжував активну громадську діяльність.

Народився він у 1937 році в селі Боб’ятин Сокальського району Львівської області. У 1980 році комуністи засудили його до семи років ув’язнення в таборах для політв’язнів на Уралі та п’яти років заслання за «українську націоналістичну діяльність».

У 1987 році він повернувся до України, а наступного року став одним із керівників Української гельсінської спілки.

Хмара підтримував Революцію на граніті 1990 року, був учасником Помаранчевої революції 2004 року, а у 2015 році оголосив голодування на підтримку політв’язнів. Також він є співавтором Конституції України.

У 2006 році йому присвоїли звання Герой України.

Джерело: «Укрінформ»