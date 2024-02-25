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ВСУ отошли на западную окраину Ласточкино. Фото: DeepState

ВСУ отошли на западную окраину Ласточкино возле Авдеевки — командование

25 фев 2024, 15:50
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Збройні сили України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине на Авдіївському напрямку.


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Станом на ранок 25 лютого за населений пункт продовжуються запеклі бої, але українські військові займають підготовлені оборонні позиції. Про це речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив у коментарі «Суспільному».

Він розповів, що росіяни постійно скидають із літаків керовані авіабомби, застосовують FPV-дрони й обстрілюють українських захисників з артилерії.

У Генеральному штабі заявляли, що 24 лютого на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Тим часом ресурс DeepStateу Telegram повідомив, що російська армія окупувала Ласточкине й продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

ЗСУ відійшли на західну околицю Ласточкиного. Фото: DeepState

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з Авдіївки, аби уникнути оточення ворогом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.

Источник: Ракурс


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