Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ отошли на западную окраину Ласточкино. Фото: DeepState
ВСУ отошли на западную окраину Ласточкино возле Авдеевки — командованиеhttps://racurs.ua/n192740-vsu-otoshli-na-zapadnuu-okrainu-lastochkino-vozle-avdeevki-komandovanie.htmlРакурс
Збройні сили України відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине на Авдіївському напрямку.
.
Станом на ранок 25 лютого за населений пункт продовжуються запеклі бої, але українські військові займають підготовлені оборонні позиції. Про це речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив у коментарі «Суспільному».
Він розповів, що росіяни постійно скидають із літаків керовані авіабомби, застосовують FPV-дрони й обстрілюють українських захисників з артилерії.
У Генеральному штабі заявляли, що 24 лютого на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.
Тим часом ресурс DeepStateу Telegram повідомив, що російська армія окупувала Ласточкине й продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.
Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з Авдіївки, аби уникнути оточення ворогом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...