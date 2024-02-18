Армія рф втратила 17 тис. солдатів під час взяття Авдіївки. Фото:

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Окупація Авдіївки коштувала обійшлася країні-агресору величезними втратами в російській армії.

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Під час наступу на це місто в Донецькій області ворог втратив загиблими щонайменше 17 тис. військовослужбовців. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій, передає BBC.

Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тис. російських військовослужбовців, — зазначив він.

А загалом у боях за Авдіївку окупанти втратили щонайменше 47 тис. осіб солдатів, офіцерів та найманців.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що Сили оборони вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вихід з міста був логічним та професійним рішенням заради життів військових.

У Центрі національного спротиву заявили, що кремлівські пропагандисти отримали завдання максимально зачистити інформаційний простір від реальних даних щодо втрат в Україні.

Однак в ЦНС заявили, що російське командування в ході боїв за Авдіївку використовувало спецназ ГРУ для «м'ясних штурмів». Таким чином Москва фактично частково втратила бойові спроможності кращих підрозділів Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил росії.

Джерело: BBC