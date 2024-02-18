Війська рф пішли в наступ на Запорізькому напрямку. Фото:

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Наступ на Запорізькому напрямку почали російські війська учора, 17 лютого.

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Однак спроба прориву була рішуче припинена підрозділами українських Сил оборони. Окупанти втратили майже два десятки одиниць техніки, багато з них полягло, а багато — дістали поранення. Про це оперативне командування «Захід» 18 лютого повідомило у Facebook.

Зазначається, що на штурм російське командування кинуло 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад. ЗСУ знищили 18 одиниць техніки, з них три танки. Були ліквідовані близько 70 солдатів ворога, а 80 дістали поранення. Після спроби наступу росіяни відійшли на попередні позиції.

Нагадаємо, на Оріхівський напрямок у Запорізькій області російське командування стягнуло угруповання рівне силам в районі Авдіївки. В ОСУВ «Таврія» заявляли, що там зараз відносне затишшя, але росіяни готуються йти вперед. У Збройних силах України знають про плани окупантів.