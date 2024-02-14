Армія рф готується до нового наступу в Запорізькій області. Карта: ISW

https://racurs.ua/ua/n192379-vorog-gotuietsya-do-novogo-nastupu-v-zaporizkiy-oblasti-komanduvannya-karta.html

Ракурс

Новий наступ на одній з ділянок фронту в Україні готує противник.

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Зокрема, на Оріхівський напрямок у Запорізькій області ворог стягнув угруповання рівне силам в районі Авдіївки. Там зараз відносне затишшя, але росіяни готуються йти вперед. У Збройних силах України в курсі планів окупантів. Про це речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив в ефірі телемарафону.

На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповання ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку. Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося, — зазначив він.

За словами офіцера, росіяни продовжують штурмові дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Також ворог намагається захопити східні околиці Новомихайлівка, але там він теж зазнає значних втрат.

Нагадаємо, російська армія продовжує тиснути на Авдіївку з півночі та півдня. На півночі міста ворог продавлює район дач та автобази.

Аналітичний проект про війну DeepState напередодні повідомив, що окупанти зуміли перерізати трасу, яку й так було небезпечно використовувати. Логістика перебуває повністю під вогневим контролем ворога, наслідком чого заїзд та виїзд в місто є лотереєю.