ЗСУ були змушені піти з Авдіївки через брак боєприпасів, заявив Байден. Фото:

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Причину виходу Збройних сил України з Авдіївки назвали у Білому домі.

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Підрозділи Сил оборони були змушені піти з міста після того, як їм довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів унаслідок бездіяльності Конгресу. Саме це призвело до перших помітних успіхів росії за останні кілька місяців. Про це президент США Джо Байден заявив після телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляється на сайті Білого дому.

Американський лідер наголосив на необхідності того, щоб Конгрес терміново ухвалив законопроект про додаткове фінансування для України. Байден також наголосив, що США й надалі готові підтримувати український народ.

Нагадаємо, 17 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає альтернативи допомозі Сполучених Штатів Америки, однак Київ не сприймає ситуацію у Конгресі з рішенням щодо подальшої підтримки як «зраду». На Банковій дуже розраховують на позитивне рішення американських конгресменів.