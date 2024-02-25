Зеленский допустил сокращение количества министерств. Фото: ОП

https://racurs.ua/n192748-kolichestvo-ministerstv-v-ukraine-mojet-umenshitsya-iz-za-nehvatki-deneg-zelenskiy.html

Ракурс

Скорочення кількості міністерств в Україні може відбутися через брак грошей.

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Президенти Володимир Зеленський обговорює з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем це питання. Навесні буде зрозуміло, чи варто скорочувати міністерства у зв’язку з дефіцитом коштів. Якщо такий дефіцит продовжиться, то влада робитиме все, щоб вся інфраструктура держави зменшилася. Про це глава держави заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».

У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура управління нашої держави, і це не тільки про Кабмін йдеться, зменшилась, — сказав він.

Зеленський наголосив, що такий формат скорочення вже є і держава до нього підготувалася.

Також він розповів, що Міністершо оборони, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Генштаб проводять аудит у армії. Президент чекає на його результати.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна. Рік 2024» заявив, що економічне відновлення України розпочалося у 2023 році й ВВП зріс більш ніж на 5%. За 2022 та 2023 роки уряд домовився та залучив 74 млрд дол. зовнішнього фінансування.