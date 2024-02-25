Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский допустил сокращение количества министерств. Фото: ОП
Количество министерств в Украине может уменьшиться из-за нехватки денег — Зеленскийhttps://racurs.ua/n192748-kolichestvo-ministerstv-v-ukraine-mojet-umenshitsya-iz-za-nehvatki-deneg-zelenskiy.htmlРакурс
Скорочення кількості міністерств в Україні може відбутися через брак грошей.
.
Президенти Володимир Зеленський обговорює з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем це питання. Навесні буде зрозуміло, чи варто скорочувати міністерства у зв’язку з дефіцитом коштів. Якщо такий дефіцит продовжиться, то влада робитиме все, щоб вся інфраструктура держави зменшилася. Про це глава держави заявив 25 лютого під час прес-конференції на форумі «Україна. Рік 2024».
У нас є ця розмова з прем'єр-міністром, і вона базується виключно на дефіциті грошей. Якщо відповідний дефіцит буде продовжуватись, ми будемо робити все, щоб інфраструктура управління нашої держави, і це не тільки про Кабмін йдеться, зменшилась, — сказав він.
Зеленський наголосив, що такий формат скорочення вже є і держава до нього підготувалася.
Також він розповів, що Міністершо оборони, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Генштаб проводять аудит у армії. Президент чекає на його результати.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна. Рік 2024» заявив, що економічне відновлення України розпочалося у 2023 році й ВВП зріс більш ніж на 5%. За 2022 та 2023 роки уряд домовився та залучив 74 млрд дол. зовнішнього фінансування.
Враждебное отношение полицейских к людям в камуфляже: профдеформация или прислуживание агрессору?
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...