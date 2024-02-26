Ночной налет на Украину – взрывы раздавались в Харькове и Днепре

https://racurs.ua/n192754-nochnoy-nalet-na-ukrainu-vzryvy-razdavalis-v-harkove-i-dnepre.html

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Цієї ночі силами ППО знищено дев’ять ударних безпілотників та три керовані авіаційні ракети ворога — Повітряні сили.

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Загалом окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М», двома ЗКР С-300, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, протирадіолокаційною — Х-31П та 14-ма ударними безпілотниками.

Вибухи лунали у Харкові та Дніпрі, повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Є постраждалі та руйнування, повідомляє місцева влада.

Внаслідок нальоту запущених російською армією дронів у приватному секторі у Дніпрі є руйнування.

Після обстрілів є руйнування у приватному секторі: дахи, фасади, вікна, — написав у своєму телеграм-каналі мер Дніпра Борис Філатов.

За даними Філатова, поранено двох людей, голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак пише про чотирьох постраждалих.

У житловому секторі обласного центру пошкоджено десять приватних будинків, кілька автомобілів. Постраждали чоловіки 41 та 49 років. І жінки — 20 та 60 років. Усі у лікарні. Ворог знову спрямовує свою зброю на мирні міста, — написав Сергій Лисак.

За два роки війни сили ППО знищили майже 2 тис. ракет та понад 4 тис. дронів, розповіли у Повітряних силах.