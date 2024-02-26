Игорь Гринкевич, фото: «Феникс Слово»

https://racurs.ua/n192780-sud-ostavil-grinkevicha-pod-strajey-esche-na-mesyac-novosti-ukrainy.html

Ракурс

Запобіжний захід львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, фігуранту справи про постачання неякісного одягу й білизни для ЗСУ, продовжили ще на місяць.

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Тож під вартою він перебуватиме до 29 березня. Про це повідомляє видання «Громадське» з посиланням на радницю зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяну Сапьян.

Зазначається, що відповідне рішення суду було ухвалене 23 лютого. За день до цього, 22 лютого, Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Гринкевича на рішення Печерського райсуду, згідно з яким фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

Джерело: «Громадське»