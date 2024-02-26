Парламент Венгрии избрал нового президента

Тамаш Шуек стал новым президентом Венгрии, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n192782-parlament-vengrii-izbral-novogo-prezidenta.html

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Парламент Угорщини обрав новим президентом країни голову конституційного суду Тамаша Шуйока — члена партії прем'єр-міністра Віктора Орбана «Фідес».

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Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляє угорське видання Telex.

За відповідне рішення проголосували 134 угорські депутати, проти були п’ятеро, тих, хто утримався, не було.

Шуйок вже склав присягу. Він вступить на посаду 5 березня. До цього тимчасово обов’язки президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кьовер.

Орбан став першим, хто привітав нового президента Угорщини.

Шуйок народився у 1956 році. Він має освіту юриста. З 2000 до 2014 року він обіймав посаду почесного консула Угорщини в Австрії, з 2014 року Шуйок став членом конституційного суду країни, який очолив у 2016 році.

Джерело: Telex