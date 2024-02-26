Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n192781-vsu-udarili-upravlyaemymi-aviabombami-po-rashistam-na-levobereje-dnepra-video.html

Ракурс

ЗСУ вдарили коригованими авіабомбами JDAM по розташуванню російських загарбників зокрема операторів дронів та інструкторів, у Раденську на лівобережжі Херсонщини.

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Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.