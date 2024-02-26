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ЗСУ вдарили коригованими авіабомбами JDAM по розташуванню російських загарбників зокрема операторів дронів та інструкторів, у Раденську на лівобережжі Херсонщини.
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Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
У ділі — авіабомби JDAM. Потужні кадри ударів української бойової авіації по місцю розташування російських операторів дронів та інструкторів на лівобережжі Херсонської області, — зазначається в описі відео.
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