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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

ВСУ ударили управляемыми авиабомбами по рашистам на левобережье Днепра (ВИДЕО)

26 фев 2024, 20:58
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ЗСУ вдарили коригованими авіабомбами JDAM по розташуванню російських загарбників зокрема операторів дронів та інструкторів, у Раденську на лівобережжі Херсонщини.


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Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

У ділі — авіабомби JDAM. Потужні кадри ударів української бойової авіації по місцю розташування російських операторів дронів та інструкторів на лівобережжі Херсонської області, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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