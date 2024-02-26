Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
ЗСУ вдарили керованими авіабомбами по рашистах на лівобережжі Дніпра (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192781-zsu-vdaryly-kerovanymy-aviabombamy-po-rashystah-na-livoberejji-dnipra-video.htmlРакурс
ЗСУ вдарили коригованими авіабомбами JDAM по розташуванню російських загарбників зокрема операторів дронів та інструкторів, у Раденську на лівобережжі Херсонщини.
.
Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
У ділі — авіабомби JDAM. Потужні кадри ударів української бойової авіації по місцю розташування російських операторів дронів та інструкторів на лівобережжі Херсонської області, — зазначається в описі відео.
Смерть ексрадниці Кучми і колишньої заступниці генпрокурора Ольги Колінько та перші промахи поліції
Вороже ставлення поліцейських до людей в камуфляжі: профдеформація чи прислуговування агресору?
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...