Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n192781-zsu-vdaryly-kerovanymy-aviabombamy-po-rashystah-na-livoberejji-dnipra-video.html

Ракурс

ЗСУ вдарили коригованими авіабомбами JDAM по розташуванню російських загарбників зокрема операторів дронів та інструкторів, у Раденську на лівобережжі Херсонщини.

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Відповідне відео сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.