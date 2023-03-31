Керовані боєприпаси JDAM вже використовує Україна, фото: mezha.media

https://racurs.ua/ua/n181532-ukrayina-vje-zastosovuie-kerovani-bomby-jdam-povitryani-syly.html

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Українська авіація вже використовує американські керовані боєприпаси JDAM.

Про це сьогодні, 31 березня, в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби дещо меншої потужності, але надзвичайно високоточні, — зазначив Ігнат.

Він наголосив, що Україні необхідна більша кількість таких бомб, щоб мати більший успіх на фронті.

Також Ігнат зазначив, що керовані авіабомби також почала застосовувати росія. Для цього рашисти обладують звичайні авіаційні бомби крилами — вони отримують здатність планувати десятки кілометрів і мають GPS-навігацію для наведення.

Є у них півторатонні, більш новіші, і старі радянські ще ФАБи масою 500 кг. — наголосив він. — Вони летять більш-менш точно, не так, як окупанти того б хотіли, але мають таке скерування. Літак, який скидає такі бомби, не залітає в зону ураження нашої протиповітряної оборони … До лінії бойового зіткнення підлітають приблизно на 50 км.

За словами Ігната, рашисти запускають керовані авіабомби не лише з півночі, а й зі східного і південного напрямку.