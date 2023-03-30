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Ракурс
Росіяни почали активно використовувати на фронті керовані крилаті авіабомби вагою 500 кг

Росіяни почали активно використовувати на фронті керовані крилаті авіабомби вагою 500 кг

30 бер 2023, 15:16
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Росіяни почали активно використовувати на фронті керовані крилаті авіабомби вагою 500 кг.





Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Це нова загроза, що з’являється у прифронтовій зоні практично щодня. Окупанти скидають ці бомби, не залітаючи до зони ураження української ППО, — розповів він.

А для боротьби з цими авіабомбами Україні потрібна сучасна авіація, додав речник Повітряних сил.

Бомби по 500 кг летять десятки кілометрів, нагадаю, ця бомба має бойову частину, з цим треба щось робити. Не тільки засобами ППО, які ми чекаємо, але все ж посилювати тиск і роботу із західними партнерами щодо створення авіаційної коаліції та надання Україні винищувачів, — зазначив Ігнат.

Бомби ФАБ-500 — це керовані авіаційні бомби ще радянських часів, які дообладнують крилами. Летять вони до цілі по GPS-навігації. Таким чином, винищувач може не заходити в зону ураження нашої ППО і на відстані 40−50 км до державного кордону чи лінії бойового зіткнення може їх скидати — з великої висоти.

Вони планують, летять, перетинаючи кордон і завдають ударів по позиціях, — розповів Ігнат в ефірі телемарафону.

Джерело: Ракурс


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