Чому Україні потрібні F-16, розповіли у Повітряних силах

https://racurs.ua/ua/n181483-chomu-ukrayini-potribni-f-16-rozpovily-u-povitryanyh-sylah-video.html

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Україні потрібні літаки F-16. Про це розповіли військові льотчики Повітряних сил України у відео, поширеному на ФБ-стоірнці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Олексій Манюшкін, команди однієї з бригад тактичної авіації, зауважив, що МіГ-29, яким користуються наші льотчики, морально застарів.

Він не призначений, наприклад, для збиття дронів чи ракет. Його для цього непроектували, — каже Манюшкін.

Командир переконує, що за належного рівня мотивації українські авіатори готові у найкоротші терміни опанувати F-16. Його підтримав один з льотчиків, який зазначив, що використання західної техніки дозволить збільшити ефективність ураження ворога, наприклад, протирадарними ракетами Harm.