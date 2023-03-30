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Почему Украине нужны F-16, рассказали в Воздушных силах

Почему Украине нужны F-16, рассказали в Воздушных силах (ВИДЕО)

30 мар 2023, 12:05
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Україні потрібні літаки F-16. Про це розповіли військові льотчики Повітряних сил України у відео, поширеному на ФБ-стоірнці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.





Олексій Манюшкін, команди однієї з бригад тактичної авіації, зауважив, що МіГ-29, яким користуються наші льотчики, морально застарів.

Він не призначений, наприклад, для збиття дронів чи ракет. Його для цього непроектували, — каже Манюшкін.

Командир переконує, що за належного рівня мотивації українські авіатори готові у найкоротші терміни опанувати F-16. Його підтримав один з льотчиків, який зазначив, що використання західної техніки дозволить збільшити ефективність ураження ворога, наприклад, протирадарними ракетами Harm.

Источник: Ракурс


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